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Общество
19 Сентября , 06:45

В Башкирии выбрали самого народного участкового

В Башкирии подвели итоги регионального этапа конкурса МВД «Народный участковый 2026».

В Башкирии выбрали самого народного участковогоВ Башкирии выбрали самого народного участкового
В Башкирии выбрали самого народного участкового

Победителем стал старший участковый уполномоченный отдела МВД по Калтасинскому району республики, майор Валерий Минликаев. Он представит регион на федеральном этапе конкурса.

Валерий Минликаев родом из Калтасов, на службу в органы внутренних дел поступил летом 2007 года. Карьеру в МВД России начинал в должности младшего сержанта патрульно-постовой службы. В этом году майор Минликаев стал старшим участковым уполномоченным и решил принять участие в совместном конкурсе МВД России и «Комсомольской правды».

— Я настроен на победу. Уже пару месяцев как начал тренироваться по всем дисциплинам — и по физической подготовке, и по теории, по стрельбе. Семья у меня всегда позитивно относится к моему участию в конкурсах, всегда поддерживает меня, — рассказал победитель.

На вверенном «Народному участковому Башкирии» участке проживает порядка 3,5 тысяч человек в семи населенных пунктах. Благодаря поддержке сельчан, с которыми Валерий Минликаев практически круглосуточно на связи, он и стал победителем первых двух этапов конкурса.

Финальный этап конкурса «Народный участковый-2026» пройдет с 26 по 29 октября на базе Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД России. Награждение состоится в День образования службы участковых уполномоченных полиции в системе МВД России 17 ноября.

Фото: МВД по РБ

Автор:Жанна МИРОНОВА
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