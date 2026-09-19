В Башкирии оценили роль наблюдателей при проведении выборов

Член Общественного штаба по наблюдению за ходом избирательной кампании и голосования на выборах, проводимых на территории РБ, руководитель Центра примирительных технологий и общественного взаимодействия Максим Беляев напомнил, что в этом году на выборах более 13 тысяч человек выступают в качестве наблюдателей.

- Это, можно сказать, самые ценные люди в каком-то районе. Они вызывают доверие у своих сослуживцев, у своих земляков. Это, можно сказать, «золотой резерв» республики. Кто-то считает, что они заинтересованы в «правильном» голосовании. Но их основная задача - сделать так, чтобы каждый избиратель, независимо ни от чего мог пойти и проголосовать. И чтобы выборы прошли законно. Мы впервые в этом году обучали наблюдателей медиативным технологиям, помогающим урегулировать конфликты, снижать напряженность. Потому что выборы, это на самом деле конфликт, это борьба. Теперь 13 тысяч человек готовы решать такие сложные ситуации. Такое умение им пригодиться, конечно, и после выборов, - рассказал Максим Беляев.

Свой круг обязанностей есть и у наблюдателей, созданных при Общественном штабе по наблюдению за ходом избирательной кампании и голосования на выборах, проводимых на территории РБ. Об этом рассказал член этого штаба Роза Хузина.

- Мы создали мобильные группы, выезжаем на УИКи, на избирательные участки и смотрим, каким образом организован процесс голосования, удобно ли избирателям, правильно ли расположены информационные, навигационные таблички и многое другое. Я сама вчера 30 УИКов посетила в Уфе, это практически все районы города. В принципе, никаких нарушений не обнаружили, процесс голосования идет в праздничной, дружелюбной атмосфере. Видела, например, как выпускники школ приходят на избирательные участки, обнимаются с педагогами, говорят, что именно благодаря выборам смогли увидеть своих учителей. Приходят пожилые жители. Пообщалась с одним 90 -летним избирателем, заявившим, что он специально не хотел голосовать на дому, чтобы увидеть все собственными глазами, - говорит Роза Хузина.

По ее словам, таких трогательных историй очень много. Поэтому решено создать специальный чат, куда направляются такие душевные видео и фото.

Вместе с тем вся работа наблюдателя строго регламентирована, он не может делать, что ему заблагорассудится.

- Начнем с того, что общественный наблюдатель является объективным свидетелем всего процесса голосования. А свидетель – это тот, кто может достоверно подтвердить все, что происходит на избирательном участке. Его единственная цель - это обеспечить строгое соблюдение избирательных прав граждан. Статус наблюдателя требует высокой ответственности, чтобы общество было уверено, что все выборные процессы прошли в строгом соответствии с действующим законодательством. При этом, важно помнить, что наблюдатель находится в самом эпицентре избирательного процесса. Благодаря его правильной подготовке можно избежать конфликтов. Современный наблюдатель, это не просто статист. Он должен обладать широким спектром навыков, включая цифровую грамотность, быть психологически устойчивым и иметь навыки урегулирования споров – подчеркнул Анатолий Хомячук, юрист, член Общественной палаты РБ

Спикеры привели интересные факты: самому молодому наблюдателю в республике в этом году исполнилось 18 лет, а самому пожилому - 77 лет. Но их объединяет одно – доверие со стороны граждан. По мнению экспертов, такой институт в республике создан и сегодня качественно работает. Отсутствие за практически дня серьезных жалоб на процесс голосование является этому доказательством.

Фото: ИА «Башинформ».