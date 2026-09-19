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Общество
19 Сентября , 16:05

«Швейцарцы» из Башкирии проголосовали за уверенность в будущем

Жители деревни Русская Швейцария, расположенной в Белебеевском районе Башкирии, приняли участие в избирательной кампании-2026. Свои голоса они отдали за прочное будущее России.

«Швейцарцы» из Башкирии проголосовали за уверенность в будущем«Швейцарцы» из Башкирии проголосовали за уверенность в будущем
«Швейцарцы» из Башкирии проголосовали за уверенность в будущем

Как сообщает издание «Белебеевские известия», в Русской Швейцарии проживают чуть больше двухсот человек, из них около ста — избиратели, в основном пенсионного возраста. Для них выборы — не формальность и не галочка в бюллетене, а отличный повод собраться вместе, поговорить о том, что волнует, — о будущем своей малой родины, о том, как сохранить деревню, чем заинтересовать молодежь, чтобы она не уезжала, а возвращалась в родные края.

Поэтому голосовать «швейцарцы» ходят осознанно. Когда в деревне сто избирателей, твой голос — это один процент. И значит очень много.

Фото: газета «Белебеевские известия».

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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