«Швейцарцы» из Башкирии проголосовали за уверенность в будущем

Как сообщает издание «Белебеевские известия», в Русской Швейцарии проживают чуть больше двухсот человек, из них около ста — избиратели, в основном пенсионного возраста. Для них выборы — не формальность и не галочка в бюллетене, а отличный повод собраться вместе, поговорить о том, что волнует, — о будущем своей малой родины, о том, как сохранить деревню, чем заинтересовать молодежь, чтобы она не уезжала, а возвращалась в родные края.

Поэтому голосовать «швейцарцы» ходят осознанно. Когда в деревне сто избирателей, твой голос — это один процент. И значит очень много.

Фото: газета «Белебеевские известия».