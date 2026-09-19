Сергей Лаврентьев: Общество должно отвергать попытки рассорить наши народы

Своим видением ситуации в области общественного и межнационального единства поделились политологи Сергей Лаврентьев, Игорь Зубайдуллин и директор Дома дружбы народов Эльмира Саматова.

— Одна из традиционных ценностей, которые закреплены сегодня на законодательном уровне, — единство народов России. И оно сегодня действительно выковано историей. Современная ситуация, в частности, специальная военная операция, доказала, что консолидация общества и всех народов страны — это серьезнейший фактор, работающий на победу, — подчеркнул Сергей Лаврентьев.

Сергей Николаевич также отметил, что наши идеологические противники сегодня делают ставку на разжигание межнациональной розни. В то время как мы считаем, что разнообразие национальностей — напротив, наше преимущество. Конституция России направлена на развитие национальных культур и языков. Поэтому общество должно отвергать попытки рассорить нас друг с другом.

Игорь Зубайдуллин обратил внимание на то, что сегодня в Башкирии проводится множество культурных мероприятий, которые позволяют увидеть культурные и национальные особенности разных народов, проживающих в республике.

— Несмотря на различия, мы все равно единая нация, единый народ России, — подчеркнул он.

А Эльмира Саматова рассказала о работе Дома дружбы народов с представителями разных национальностей, в том числе диаспорами и трудовыми мигрантами в формате выездных площадок.

— Главное, говорить друг с другом, — уверена спикер. — Только в диалоге мы можем найти что-то общее.

Фото: Александр КОРОЛЁВ.