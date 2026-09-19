Сенатор из Башкирии проголосовала вместе с мамой

Эльвира Аиткулова проголосовала в первый день выборов на избирательном участке в селе Акбердино Иглинского района, куда заехала вместе с мамой.

«Было еще раннее утро, а люди уже шли голосовать — чувствовалась особая собранность и ответственность. Для мамы это не просто гражданский долг, а еще и семейная традиция, всегда всей семьей ходили на выборы. Мама выбрала бюллетень на башкирском языке», — написала сенатор в соцсетях.

Она отметила, что в дни голосования проходит акция «Рәхмәт» — благодарность каждому, кто пришел исполнить свой гражданский долг, и напоминание, что важен голос каждого.

«Друзья, если вы еще не проголосовали — у вас есть время. Ваш голос — это ваш вклад в будущее района, республики, страны. Пусть оно будет таким, каким мы хотим его видеть», — призвала депутат.

Фото: со страницы Эльвиры Аиткуловой в соцсетях.