Волонтёры Башкирии отправились в тур по родному краю

— Туристы «серебряного возраста» являются для всех нас вдохновляющим примером, — подчеркнула министр предпринимательства и туризма Башкирии Светлана Верещагина. — Сегодня в группе волонтеры СВО, которые своим ежедневным трудом вносят значимый вклад в общее дело. Уверена, что поездка подарит участникам яркие впечатления и станет источником хорошего настроения.

Среди участников тура — представители волонтерских движений республики. Их вклад в поддержку бойцов исчисляется тысячами спасенных жизней и тоннами необходимого груза.

Так, движение «Шьем и вяжем для Наших. Башкортостан» объединяет пять отделений в Уфе. Возраст участниц доходит до 99 лет. Несмотря на годы, активисты изготавливают головные уборы, теплые пояса, специальные краги для стрелков и маскировочные сети.

Организация «Масксети "Щит" Уфа» уже сплела более 58 тысяч маскировочных сетей. Движение «Супы из Башкирии. Мы с вами до Победы!» за последние годы передало на передовую свыше 200 тысяч порций супов и более 24 тысяч порций каш. А АНО «Под крылом ангела» из села Нагаево отправило бойцам более 100 машин гуманитарной помощи и 1 600 маскировочных сетей.

Эта поездка — заслуженная награда и возможность отвлечься от напряженных трудовых будней для тех, кто стал надежным тылом для защитников Отечества.

Фото: пресс-служба министерства предпринимательства и туризма РБ.