В Уфе рассказали, как получить президентский грант на экопроекты

Слушателями стали сотрудники заповедников и национальных парков, специалисты центров реабилитации диких животных, представители НКО и активные граждане, занимающиеся сохранением дикой природы.

«Президентский фонд природы был создан в 2025 году по указу президента РФ. Наш фокус — поддержка гражданских инициатив в сфере защиты дикой природы и сохранения биоразнообразия. Башкортостан — один из активных регионов-грантополучателей. За два года конкурса мы поддержали 321 проект по всей стране, 11 из них — из Башкортостана», — рассказал Иннокентий Дементьев.

На семинаре участники узнали, как устроена грантовая поддержка экологических проектов в России и как подать заявку на текущий конкурс Президентского фонда природы. Прием заявок идет с 1 по 30 сентября. Особенность конкурсов фонда — двухэтапная подача. Сначала достаточно представить проектную идею, которую оценят эксперты. Если идею поддержат, заявителям помогут доработать ее и подать на следующий этап.

Спикер объяснил, как грамотно рассчитать запрашиваемую сумму, какие направления в приоритете, как собрать сильную заявку и каких ошибок избегать.

Также участники познакомились с условиями стипендиальной программы «Заповедная стипендия». В отборе могут участвовать студенты, у которых есть план участия в развитии особо охраняемых природных территорий или охраны природы. Всего будет предоставлено 110 стипендий. После презентации Иннокентий Дементьев ответил на вопросы из зала.

«Конкурс Президентского фонда природы проводится всего второй год, он еще новый для многих, и не все экологические НКО знают о его возможностях. Поэтому мы пригласили представителя Фонда природы в Уфу. Эта встреча — возможность получить из первых уст информацию о том, как работает один из самых молодых и перспективных институтов поддержки экологических инициатив в нашей стране, и получить реальный шанс привлечь серьезное финансирование на свои проекты», — прокомментировала генеральный директор Фонда грантов главы Башкортостана Люция Сайфуллина.

Фото: страница Нияза Фазылова в Максе.