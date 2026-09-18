В Туймазах на избирательный участок пришел Муса Джалиль

Артисты Туймазинского государственного татарского драмтеатра полным ходом репетируют спектакль «Муса Джалиль», посвященный жизни и подвигу башкирского героя. Подготовка к спектаклю идет весь день, поэтому у актеров нет времени сходить на голосование по месту жительства. Они нашли выход из ситуации — получили открепительные удостоверения и проголосовали прямо в театре, не снимая сценических костюмов. Благо, здесь тоже расположилась участковая избирательная комиссия.

Исполнитель главной роли, 30-летний Ильсур Миннигалин признается, что к нынешним выборам подошел осознанно — изучил предвыборные платформы кандидатов и заранее определился, за кого будет голосовать.

Финальным аккордом появления актеров в УИК стало исполнение песни «Катюша». Другие избиратели, которые находились здесь в этот момент, проводили их аплодисментами.

Фото Айгуль Гареевой.