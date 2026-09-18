В штабе наблюдения за выборами в Башкирии прошло прямое включение из Белгорода

Ирина Борисова рассказала, что в Центре общественного наблюдения работают как общественные наблюдатели, так и представители от партий и кандидатов. В целом, как отметили и представители регионального избиркома, и представители общественного наблюдения, работа идет по графику и по плану.

«Самые важные моменты — соблюдение законодательства и безопасность. Безопасность на избирательных участках и в Центре общественного наблюдения — наша главная задача, потому что нет ничего важнее жизни и безопасности людей, — отметила Ирина Борисова. — Что сделано? Все избирательные участки оборудованы металлоискателями и металлодетекторами. Многие уже оснащены противодронными системами — сетками и прочим оборудованием. Важно также наличие понятной навигации для каждого избирателя и работников участков».

Также Ирина Александровна рассказала о региональном институте общественного наблюдения.

«Отдельно отмечу, что, как и по всей России, у нас проходило обучение кандидатов в наблюдатели. В Белгородской области обучено более трех с половиной тысяч человек. Мы прорабатывали и вопросы безопасности: люди умеют пользоваться аптечкой, в том числе кровоостанавливающими средствами при минно-взрывных травмах. Сейчас несколько раз объявлялась ракетная опасность и опасность БПЛА, но наши люди подготовлены, существуют алгоритмы действий. Члены избирательных комиссий понимают, как действовать в таких ситуациях и как сохранять документацию в безопасности», — подчеркнула она.

Напомним. в Башкирии прошли обучение около 13 тысяч общественных наблюдателей, в том числе на избирательных участках работают около 3 тысяч блогеров.

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