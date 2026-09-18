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Общество
18 Сентября , 12:24

Педагог из Башкирии рассказал, как стал «земским учителем»

Учитель истории и обществознания Артур Зайнутдинов рассказал о своей работе.

Педагог из Башкирии рассказал, как стал «земским учителем»Педагог из Башкирии рассказал, как стал «земским учителем»
Педагог из Башкирии рассказал, как стал «земским учителем»

Артур Зайнутдинов — один из участников республиканской программы «Земский учитель». Он преподает историю и обществознание в школе села Шингак-Куль (Чишминский район). В интервью «Молодежной газете» педагог рассказал о своем выборе.

— Шингак-Куль — моя малая родина: я здесь родился, окончил девять классов родной школы, — говорит Артур Фидаилевич. — Поэтому это не столько «переезд», сколько возвращение. Программа «Земский учитель» стала скорее инструментом, который позволил сделать этот шаг официально и с поддержкой государства, но само решение вызрело внутри. Последней каплей, наверное, стал период работы в Уфе — в школе № 24, где я был советником директора по воспитанию и вел информатику. В какой-то момент я отчетливо понял: могу делать то же самое, но там, где меня действительно ждут. Где я знаю каждую семью, где мне доверяют. Это не ностальгия и не желание спрятаться от города. Скорее, ощущение, что я должен вернуть родной школе то, что когда-то получил сам.

Полностью интервью читайте здесь.

Фото: личный архив Артура ЗАЙНУТДИНОВА.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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