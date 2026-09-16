В Уфе выпустили сборник историй успеха предпринимателей

В издании собраны 66 вдохновляющих историй успеха жителей, которые запустили бизнес при поддержке государства.

— Единовременная финансовая помощь на открытие собственного дела предоставляется уже десять лет. За это время возможностью воспользовались 2,5 тысячи человек. Мы подготовили сборник о тех, кто получил эту меру поддержки и добился успеха. Это образец для других, кто думает об открытии бизнеса, — отметил директор Кадрового центра РБ Ридан Ахьямов.

В презентации сборника приняли участие и некоторые из героев, представленных на его страницах. Эльза Галеева из Кумертау занимается изготовлением эксклюзивных изделий из эпоксидной смолы. Она может сделать очень красивые часы, используя россыпи камней или стеклянную крошку. Ее изделия расходятся по всей стране, вплоть до Южно-Сахалинска.

Потомственному пчеловоду Алмазу Салимгараеву из Татышлинского района господдержка помогла расширить свое дело, закупив современное оборудование. Сейчас у него свой фирменный магазин, где продаются продукты пчеловодства, а его липовый мед уже известен далеко за пределами республики.

Решила попробовать себя в бизнесе и уфимка Маргарита Хрычева. На предоставленную помощь она купила лазерный станок и стала плести корзинки и другие оригинальные изделия из бумажной лозы. Мастерица также ведет занятия для мам в декрете. А сейчас у Маргариты появилась еще одна мечта — организовать занятия для детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, и учить их своему мастерству.

Уже состоявшиеся предприниматели посоветовали начинающим коллегам не бояться пробовать себя в бизнесе. А в Кадровом центре и центре «Мой бизнес» всегда готовы помочь начинающим предпринимателям.

Как пояснила замначальника отдела содействия занятости населения министерства семьи, труда и соцзащиты населения Альбина Салимова, финансовая поддержка на открытие своего дела составляет 190 тысяч рублей. Кроме того, в Кадровом центре потенциальным предпринимателям окажут консультационную поддержку, помогут найти свою нишу, составить бизнес-план.

Не раздумывая, обращаться за поддержкой призвала будущих бизнесменов и руководитель центра «Мой бизнес» Айгуль Багаутдинова. Для них действует множество программ, которые помогут освоиться в новой сфере.