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Общество
16 Сентября , 05:35

В Мелеузе открыли памятник учителю

Скульптура появилась на бульваре Славы, теперь это новая точка притяжения для жителей и гостей башкирского города.

В Мелеузе открыли памятник учителюВ Мелеузе открыли памятник учителю
В Мелеузе открыли памятник учителю

Скульптура украсила аллею, благоустроенную в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Идею предложили ветераны педагогического труда, их поддержало все учительское сообщество района. Памятник открыли на «народные» средства.

«У каждого из нас был в жизни учитель, которого мы вспоминаем и благодарим до сих пор. В знак уважения к замечательной профессии и людям, её представляющим, в нашем городе установили памятник», — написал глава Мелеузовского района Забир Габдуллин.

Фото из аккаунта Забира ГАБДУЛЛИНА.

В Мелеузе открыли памятник учителю
В Мелеузе открыли памятник учителю
В Мелеузе открыли памятник учителю
Автор:Надежда ТЮНЁВА
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