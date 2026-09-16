В Мелеузе открыли памятник учителю

Скульптура украсила аллею, благоустроенную в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Идею предложили ветераны педагогического труда, их поддержало все учительское сообщество района. Памятник открыли на «народные» средства.

«У каждого из нас был в жизни учитель, которого мы вспоминаем и благодарим до сих пор. В знак уважения к замечательной профессии и людям, её представляющим, в нашем городе установили памятник», — написал глава Мелеузовского района Забир Габдуллин.

Фото из аккаунта Забира ГАБДУЛЛИНА.