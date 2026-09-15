В УГНТУ создают «умную» коляску для незрячих и маломобильных людей

Проект, стартовавший как выпускная квалификационная работа в формате «Стартап как диплом», перерос в серьезную инженерную задачу, рассказали в пресс-службе вуза. Цель разработки — подарить независимость людям, которые одновременно имеют нарушения зрения и опорно-двигательного аппарата.

— Я всегда хотела заниматься прикладными вещами, которые приносят реальную пользу, — рассказывает автор проекта Юлия Валеева. — Когда мой научный руководитель, доцент кафедры «Автоматизированные технологические и информационные системы» Екатерина Кулакова предложила заняться вспомогательными технологиями для людей с ОВЗ, я сразу согласилась.

Речь идет не о стандартной электроколяске, а о полностью автономном устройстве. «Умная» платформа берет на себя функции ориентации в пространстве: она сканирует дорогу, распознает ямы и препятствия, анализирует наклон поверхности и голосом подсказывает пользователю безопасный маршрут.

По словам разработчика, целевая аудитория новинки — не только люди с инвалидностью, но и пожилые граждане, теряющие мобильность и зрение. Устройство будет востребовано в реабилитационных центрах и социальных учреждениях, помогая снизить зависимость человека от посторонней помощи.

Путь от концепции до работающего образца занял почти год. Самым сложным, признается Юлия, было объединить разрозненные модули в единую стабильную систему. На сегодняшний день аппаратная часть проекта собрана и отлажена, обучена нейросетевая модель для выявления дефектов дороги, а также создан веб-интерфейс с голосовым сопровождением, адаптированный для незрячих.

Имитационное моделирование уже подтвердило корректность работы системы. В ближайшие месяцы Юлия планирует представить полноразмерный прототип, установленный на реальную платформу кресла-коляски.

Проект уже получил экспертную оценку и менторскую поддержку в рамках Евразийской акселерационной программы. Сейчас автору осталось доработать бизнес-модель, чтобы претендовать на грант для дальнейшего развития идеи.

Фото: пресс-служба УГНТУ.