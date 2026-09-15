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Общество
15 Сентября , 06:15

В Башкирии выберут лучшие магазины и кафе

Объявлен прием заявок на республиканский конкурс «Потребительский рынок», сообщили в министерстве торговли.

Альберт ЗАГИРОВ.Альберт ЗАГИРОВ.
Фото:Альберт ЗАГИРОВ.

Принять участие в конкурсе могут организации и индивидуальные предприниматели, работающие в сфере потребительского рынка, а также органы местного самоуправления.

— Конкурс уже зарекомендовал себя как эффективный инструмент. Он помогает выявлять самые успешные предприятия и муниципалитеты, которые активно внедряют инновации, улучшают качество услуг и создают комфорт для потребителей. Уверен, что в этом году мы снова увидим много ярких проектов и достойных примеров, — подчеркнул министр торговли Константин Климин.

Конкурс проводится по двенадцати номинациям. Будут выбраны лучшие торговые город и улица, розничный рынок, нестационарный и мобильный торговый объект, ярмарка, магазин, фирменная сеть, салон красоты, автосервис, кафе и ресторан.

Прием документов пройдет с 20 сентября по 10 октября. Дополнительную информацию можно получить по телефону +7 (347) 280-89-08.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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