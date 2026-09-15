Радий Хабиров рассказал о достижениях Башкирии на федеральном телеканале

В специальном репортаже Башкирия показана как уникальное место соединения древности и современности. Корреспондент рассказывает о коневодческом и бортевом промыслах, современной музыке, основанной на башкирских народных традициях, сохранении танцевальной культуры, развитии спорта, образования и промышленности. Комментарии Радия Хабирова добавляют авторитетности словам ведущего. Вот о чем говорит глава Башкирии.

О спорте: «Все, что мы делаем в плане спорта, — чтобы дети занимались спортом». А Дворец борьбы — это огромный спортивный комплекс, такая машина или завод, где из маленьких детишек делают крепких сильных ребят и девчушек».

О семье: «Нет ничего счастливее, чтобы у тебя было много детей». В республике более 50 тысяч многодетных семей, и число растет. Но молодые семьи принимают решение, опираясь на уверенность: работа, зарплата, медицина, образование, комфортная среда. Это должна быть частью большой, государственной идеологии».

О воспитании: «В парке «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова — инструкторы, бывшие военнослужащие и участники СВО. По-отечески, по-офицерски объясняют. Мальчишки впервые ночуют вне дома — и выходят оттуда чуть старше».

О пчеловодстве: «Более пяти тысяч человек занимаются этим видом деятельности — пассионарные, очень слаженные. Чужих пчел с южных регионов не пускают. Свое берегут».

О древности и современности: «С одной стороны — древняя пещера Шульган-таш с наскальными рисунками, которым более 17 тысяч лет. С другой — крупнейшее предприятие, где производят боевые двигатели для самолетов. Хоть мы и разные, но мы очень переплетены. История с будущим нации — одно целое и технологическое достижение с сохранением невероятной культуры и природы».

Полный выпуск программы доступен на платформе «Смотрим».

Фото: скриншот программы.