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Общество
14 Сентября , 10:57

В Дни голосования в Башкирии будет работать колл-центр для избирателей

Как сообщает пресс-служба Общественной платы Башкирии, 18, 19, 20 сентября для избирателей будет работать колл-центр Общественного штаба по наблюдению за выборами. На вопросы ответят юристы и члены штаба.

В Дни голосования в Башкирии будет работать колл-центр для избирателейВ Дни голосования в Башкирии будет работать колл-центр для избирателей
В Дни голосования в Башкирии будет работать колл-центр для избирателей

«В колл-центр можно будет обратиться в случае возникновения нестандартных ситуаций на избирательном участке, вопросов по процедуре наблюдения за ходом голосования и подсчета голосов избирателей», - отметила руководитель штаба, председатель Общественной палаты РБ Энже Ахмадуллина. 

Обращения жителей республики, связанные с соблюдением законодательства в период голосования будут приниматься по телефону: +7 (347) 218-16-84. Часы работы колл-центра: с 8.00 до 20.00. 

В составе Общественного штаба по наблюдению за выборами Республики Башкортостан будут работать члены Общественной палаты РБ, члены СПЧ при главе РБ, политологи, ученые, журналисты, блогеры, руководители молодежного правительства РБ и Молодежной общественной палаты при Госсобрании - Курултае РБ, представители НКО и регионального исполкома ОНФ в РБ.

В республике к выборам подготовлено более 13 тысяч общественных наблюдателей, в их составе 3000 блогеров, которые будут оперативно рассказать о происходящем на избирательных участках.

Ранее мы писали о том, зачем в России создавался институт общественного наблюдения за выборами. 

Фото автора.

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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