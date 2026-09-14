В Дни голосования в Башкирии будет работать колл-центр для избирателей

«В колл-центр можно будет обратиться в случае возникновения нестандартных ситуаций на избирательном участке, вопросов по процедуре наблюдения за ходом голосования и подсчета голосов избирателей», - отметила руководитель штаба, председатель Общественной палаты РБ Энже Ахмадуллина.

Обращения жителей республики, связанные с соблюдением законодательства в период голосования будут приниматься по телефону: +7 (347) 218-16-84. Часы работы колл-центра: с 8.00 до 20.00.

В составе Общественного штаба по наблюдению за выборами Республики Башкортостан будут работать члены Общественной палаты РБ, члены СПЧ при главе РБ, политологи, ученые, журналисты, блогеры, руководители молодежного правительства РБ и Молодежной общественной палаты при Госсобрании - Курултае РБ, представители НКО и регионального исполкома ОНФ в РБ.

В республике к выборам подготовлено более 13 тысяч общественных наблюдателей, в их составе 3000 блогеров, которые будут оперативно рассказать о происходящем на избирательных участках.

Ранее мы писали о том, зачем в России создавался институт общественного наблюдения за выборами.

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