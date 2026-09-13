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Общество
13 Сентября , 18:08

Виктория Варельджян из Башкирии вошла в тройку лучших почтальонов России

В Москве состоялся финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства Почты России, на котором определили лучших сотрудников. Заявки на участие в конкурсе подали более двух тысяч человек. По итогам конкурсных испытаний третье место в номинации «Лучший почтальон» заняла Виктория Варельджян из Благоварского района Республики Башкортостан.

Виктория Варельджян из Башкирии вошла в тройку лучших почтальонов РоссииВиктория Варельджян из Башкирии вошла в тройку лучших почтальонов России
Виктория Варельджян из Башкирии вошла в тройку лучших почтальонов России

Виктория Варельджян трудится на почте пять лет. Она доставляет корреспонденцию и печатные издания жителям села Мирный и деревни Топоринка в Благоварском районе Башкирии. Всего на участке, который она обслуживает, проживает почти полторы тысячи человек.

Главная задача Виктории — помогать людям оставаться на связи друг с другом и окружающим миром. Особую роль почтальон играет в жизни небольших и отдалённых поселений. Для некоторых своих подопечных Виктория — единственный человек, которого они видят за день. Поэтому она считает себя не просто доставщиком писем и газет, но и социальным работником. Ведь от нее часто ждут какого-то душевного тепла и моральной поддержки.

Всё свободное от работы время Виктория Варельджян посвящает своей семье и сыну: вместе они любят играть и учиться чему-то новому. Всё это, по мнению Виктории, и наполняет её жизнь истинным смыслом.

Ранее Виктория Варельджян стала победителем межрегионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства в номинации «Почтальон», в котором участвовали сотрудники Почты России из 13 российских регионов, включая Башкирию, сообщает пресс-служба УФПС Республики Башкортостан.

Фото предоставлено пресс-службой УФПС Республики Башкортостан.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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