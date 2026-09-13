В Башкирии 20-летнему наркосбытчику дали 13 лет колонии

С января по ноябрь прошлого года молодой человек занимался дистанционным сбытом наркотиков на территории Белебеевского и Туймазинского районов. В арендуемой квартире он фасовал запрещенные вещества, затем делал закладки и сообщал куратору их месторасположение.

Незаконный доход поступал в виде криптовалюты и конвертировался в рубли.

Подсудимый признал вину. Суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима, оштрафовал на 20 тысяч рублей и конфисковал в доход государства незаконно полученные деньги.

Фото с сайта МВД по РБ