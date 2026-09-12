В приёмной президента России в Уфе состоится приём граждан

На вопросы жителей республики ответят: 14 сентября – временно исполняющий обязанности руководителя ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Башкортостан» министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Виталий Александрович Смирнов; 15 сентября – начальник отдела прокуратуры РБ Булат Салаватович Саитов; 21 сентября – заместитель руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по РБ Юлай Айратович Муллахметов.

Важно: необходима регистрация с предъявлением паспорта за 1 час до начала приема. Время приема – с 14.00 до 16.00.

Адрес приемной президента России: г. Уфа, ул. Цюрупы, 100.

Тел. (347)229-74-75, (347)229-74-76, (347)229-74-58.

Фото: со страницы vk.ru/duvanskijrajon.