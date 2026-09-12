+13 °С
Облачно
ВКOKДЗЕНTelegram
Общество
12 Сентября , 15:35

В приёмной президента России в Уфе состоится приём граждан

В столице Башкирии 14, 15 и 26 сентября 2026 года в приемной президента России Владимира Путина пройдут личные приемы граждан.

В приёмной президента России в Уфе состоится приём гражданВ приёмной президента России в Уфе состоится приём граждан
В приёмной президента России в Уфе состоится приём граждан

На вопросы жителей республики ответят: 14 сентября – временно исполняющий обязанности руководителя ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Башкортостан» министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Виталий Александрович Смирнов; 15 сентября – начальник отдела прокуратуры РБ Булат Салаватович Саитов; 21 сентября – заместитель руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по РБ Юлай Айратович Муллахметов.

Важно: необходима регистрация с предъявлением паспорта за 1 час до начала приема. Время приема – с 14.00 до 16.00.

Адрес приемной президента России: г. Уфа, ул. Цюрупы, 100.

Тел. (347)229-74-75, (347)229-74-76, (347)229-74-58.

Фото: со страницы vk.ru/duvanskijrajon.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru