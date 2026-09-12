В Башкирии состоится семинар на тему экологии

Фонд грантов главы РБ приглашает принять участие в мероприятии представителей учреждений, управляющих особо охраняемыми природными территориями, сотрудников центров реабилитации диких животных, НКО и активных граждан, занимающихся сохранением дикой природы.

Семинар проведет заместитель гендиректора Фонда президентских грантов, заместитель председателя правления – управляющий директор Президентского фонда природы Иннокентий Дементьев.

Слушатели узнают, как устроен конкурс экологических и природоохранных проектов и как подать на него заявку. А также получат ответы на следующие вопросы: кто и с какими проектами может участвовать в конкурсе; какую сумму гранта можно запросить на один проект в зависимости от типа заявителя; как правильно подготовить сильную заявку: от проектной идеи до бюджета, команды и партнеров; какие ошибки чаще всего допускают участники и как увеличить шансы проекта, чтобы получить поддержку.

Место проведения семинара организаторы сообщат в письме с подтверждением участия в мероприятии. Письмо придет на адрес электронной почты, указанный при регистрации. Мероприятие состоится 17 сентября с 11.00 до 13.00 ч.

Организатором семинара в Башкортостане выступает Фонд грантов главы республики. Для участия необходимо зарегистрироваться на мероприятие до 12.00 часов в среду, 16 сентября, по ссылке: https://sozidateli.ru/portal/event/894

Фото: иллюстрация Фонда грантов главы РБ.