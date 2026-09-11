Мэрия Уфы рассказала о выплатах и льготах для резервистов

Резервисты живут обычной «гражданской» жизнью (работают или учатся), но периодически участвуют в сборах и мероприятиях по защите, охране и обороне предприятий республики от средств воздушного нападения и БПЛА противника.

Отряд «БАРС», состоящий из резервистов, уже неоднократно показал себя в действии, но продолжает принимать пополнение. Контракт заключается на 3 года либо на 5 лет.

Как начисляют выплаты

Единовременные выплаты (при заключении нового контракта) составляют:

контракт на 3 года: офицер – от 5 833 до 7 316 руб.; сержант – от 3 758 до 5 043 руб.; солдат – от 2 967 до 3 460 руб.;

контракт на 5 лет: офицер – от 8 749 до 10 974 руб.; сержант – от 5 637 до 7 564 руб.; солдат – от 4 450 до 5 190 руб.

Ежемесячные выплаты за пребывание в резерве: офицер – от 5 833 до 7 316 руб.; сержант – от 3 758 до 5 043 руб.; солдат – от 2 967 до 3 460 руб.

Ежемесячные выплаты за участие в сборах: офицер – от 48 609 до 60 967 руб.; сержант – от 31 314 до 40 022 руб.; солдат – от 24 720 до 28 839 руб.

Ежемесячная процентная надбавка за непрерывное пребывание в резерве к месячному окладу: от 3 до 5 лет – 10%; от 5 до 10 лет – 20%; от 10 до 15 лет – 30%; от 15 до 20 лет – 40%; от 20 и более – 50%.

Какие социальные гарантии и льготы есть

- сохраняется место и средняя заработная плата на период привлечения к военным, специальным сборам (тренировочным занятиям);

- бесплатное трёхразовое питание в период прохождения сборов;

- бесплатное обеспечение обмундированием на весь период пребывания в резерве;

- бесплатное обследование, лечение, обеспечение лекарствами;

- обязательное государственное страхование жизни и здоровья за счёт средств федерального бюджета при исполнении обязанностей военной службы;

- бесплатный проезд к месту проведения сборов и обратно.

Какие требования к кандидатам

- по возрасту: прапорщики, сержанты, солдаты – до 52 лет; младшие офицеры – до 57 лет; старшие офицеры – до 62 лет;

- по здоровью: годен к военной службе (категория А), годен к военной службе с незначительными ограничениями (категория Б) и ограниченно годен к военной службе (категория В);

- по результатам профессионального психологического отбора: получить первую, вторую или третью категорию пригодности для конкретной выбранной специальности;

- по образованию: не ниже основного общего (9 классов).

Как проходят сборы

На специальные сборы призываются на 2 месяца, из них 15 дней – подготовка на войсковых полигонах, 45 дней – непосредственная охрана предприятий. Общая продолжительность сборов не может превышать 6 месяцев в год.

Мобилизационный людской резерв (отряд «БАРС») привлекается на специальные сборы для защиты объектов жизнеобеспечения на территории Республики Башкортостан, для тушения природных пожаров, ликвидации последствий наводнений, борьба с ДРГ, обеспечение мероприятий гражданской обороны и военного положения.

Как поступить в резерв:

1. Обратиться в военный комиссариат по месту воинского учета или пребывания, подать заявление о поступлении в резерв.

2. Представить комплект документов (заявление, анкета, копии паспорта и военного билета, СНИЛС, ИНН, справка о банковских реквизитах).

3. Пройти медицинское освидетельствование, тестирование на профессиональную пригодность через военный комиссариат по месту жительства.

4. Пройти аттестационную комиссию в воинской части-формирователе.

5. Заключить контракт о пребывании в резерве в воинской части.

По всем вопросам обращаться в военные комиссариаты по месту жительства:

- военный комиссариат Демского района Уфы: +7 (347) 281-03-18;

- военный комиссариат Кировского и Ленинского районов Уфы: +7 (347) 254-19-21;

- военный комиссариат Октябрьского и Советского районов Уфы: +7 (347) 232-96-94;

- военный комиссариат Орджоникидзевского и Калининского районов Уфы: +7 (347) 242-86-53.

Ранее мы писали о том, как работает отряд "БАРС".

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.