В Башкирии впервые прошёл форум для школьников «Тел мөхите»

Главная цель «Тел мөхите» — создать пространство, где башкирский язык становится не только предметом изучения, но и естественным языком общения, творчества и самовыражения. Организаторами выступили АНО по сохранению и развитию башкирского языка, министерство просвещения РБ, Ассоциация молодежных землячеств РБ и Молодежный совет при министерстве культуры РБ.

В церемонии открытия приняли участие депутаты Государственной Думы РФ Эльвира Аиткулова и Зариф Байгускаров, глава администрации Стерлибашевского района Рустэм Рахмангулов, региональный сервисный представитель Агентства стратегических инициатив в РБ Альбина Касимханова, директор АНО по сохранению и развитию башкирского языка Гульназ Юсупова. Гости пожелали школьникам новых друзей, идей и опыта.

В течение трех дней участники погрузились в насыщенную образовательную и творческую программу. Они обсуждали лидерство, командную работу, публичные выступления, медиа, блогинг, искусство и современные технологии. В первый день психолог Назгуль Касимова провела занятия по уверенности и навыкам общения, а ведущая новостей телеканала БСТ Гульнур Валиева — мастер-класс по публичным выступлениям. Вечером состоялся концерт башкирских исполнителей BABY Ti, IRDAN, Газиза Мухаметова и Ильнара Ганеева.

Во второй день актер Национального молодежного театра им. Мустая Карима Шагит Хамматов познакомил школьников с основами актерского мастерства. Танцовщица ансамбля им. Файзи Гаскарова, основатель магазина «Этностиль» Миляуша Хайбуллина рассказала о современном башкирском стиле в одежде и провела мастер-класс по танцу.

Специалист по ИИ Загир Ишкинин показал, как использовать искусственный интеллект для создания контента на башкирском языке. О блогинге рассказал Идель Хакимов, о цифровых возможностях — Гузалия Исхакова, о сохранении исторического наследия — директор Центра по охране объектов культурного наследия РБ Данир Гайнуллин. Также прошли этночасы, где участники работали с войлоком, создавали украшения, готовили талкан и пробовали бузу. Команда «Баурсак» победила в квизе и получила в подарок настольные игры на башкирском языке.

Третий день был посвящен журналистике и медиа. Директор телеканала «Тамыр» Гульназ Кульсарина и режиссер Аделя Сафиуллина познакомили участников с проектами канала и показали документальный фильм о писательнице Зайнаб Биишевой. Завершился форум общей программой закрытия и командной игрой «Веревочка».

«Такие форумы — это подготовка активных ребят, которые в будущем смогут работать в общественных организациях, развивать свои проекты и участвовать в жизни республики. Развитие и будущее родного языка во многом будет зависеть именно от них», — отметила директор АНО по сохранению и развитию башкирского языка Гульназ Юсупова.

Организаторы подчеркивают, что задача «Тел мөхите» не ограничивается тремя днями форума: полученные знания и навыки школьники смогут применять в своих школах, создавая собственные инициативы и проекты на башкирском языке. Проект реализован при поддержке гранта главы Республики Башкортостан.

Фото: Фонд по сохранению и развитию башкирского языка.