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Общество
10 Сентября , 08:36

В Башкирии стартовал проект для подростков, желающих играть в социальном театре

Фонд социального, культурного и экономического развития Уфы «Общественный фонд развития города» объявил о запуске регионального проекта «Весь мир — театр, а мы в нем — главные герои». Он объединит подростков и наставников со всей республики, которые хотят заниматься социальным театром, поднимать значимые темы и говорить о них языком искусства.

В Башкирии стартовал проект для подростков, желающих играть в социальном театреВ Башкирии стартовал проект для подростков, желающих играть в социальном театре
В Башкирии стартовал проект для подростков, желающих играть в социальном театре

Участниками могут стать команды подростков от 12 до 18 лет, проживающих в Башкирии и объединенных в театральный коллектив. Это могут быть как уже существующие подростковые или семейные театральные студии, так и команды, которые только пробуют себя в социальном театре. У каждой команды должен быть наставник — педагог, специалист образовательного, молодежного, социального или культурного учреждения, представитель общественной организации или детского пространства, родитель или другой значимый взрослый.

В рамках проекта участников ждут конференция «На старт, внимание, социальный театр», онлайн-обучение, разработка и подготовка собственных постановок, конкурс «Мы хотим вам показать», победители которого получат ресурсную поддержку, а также локальные показы спектаклей и большой фестиваль социальных театров «Главные герои». Присоединиться можно как к отдельным мероприятиям, например, к конференции и онлайн-обучению, так и пройти весь путь вместе с командой — от обучения и создания постановки до участия в конкурсе, показах и фестивале.

Проект реализуется с 1 сентября 2026 года по 31 мая 2027 года. Прием заявок открыт до 20 октября 2026 года. Положение и форма заявки размещены в группе «Здесь можно | проекты для детей Башкортостана» в ВК.

Проект «Весь мир – театр, а мы в нем – главные герои» реализуется при поддержке Аппарата по обеспечению деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Республике Башкортостан на грант главы РБ при поддержке Фонда грантов главы РБ.

Фото: страница проекта в ВК.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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