+18 °С
Облачно
ВКOKДЗЕНTelegram
Общество
10 Сентября , 09:30

Радий Хабиров посетил марафон здоровья в Кугарчинском районе Башкирии

Глава республики Радий Хабиров во время рабочей поездки по Кугарчинскому району посетил площадку двухдневного марафона здоровья «Путь к долголетию» в районном дворце культуры.

Радий Хабиров посетил марафон здоровья в Кугарчинском районе БашкирииРадий Хабиров посетил марафон здоровья в Кугарчинском районе Башкирии
Радий Хабиров посетил марафон здоровья в Кугарчинском районе Башкирии

В Кугарчинском районе эта акция проходит уже в четвертый раз, ее организовала Клиническая больница скорой медицинской помощи Уфы совместно с Мраковской центральной районной больницей и Городской больницей Кумертау. За 2026 год в республике прошло уже восемь таких марафонов. Цель этой масштабной профилактической акции, проходящей в рамках национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья» — напомнить жителям о важности регулярных проверок здоровья, мотивировать их на ведение активного образа жизни, на осознанное отношение к своему организму.

Программа мероприятия включает утреннюю зарядку для жителей, профилактический скрининг, акцию по борьбе с курением «Яблоко вместо сигареты», демонстрацию принципов здорового питания, интерактивную образовательную программу о секретах активного долголетия, акцию «10 тысяч шагов к здоровью», а также круглый стол для врачей.

— В Кугарчинском районе мы достаточно много внимания уделили инфраструктуре первичной медицинской помощи — это прежде всего фельдшерско-акушерские пункты, — рассказал Радий Хабиров, приветствуя участников марафона. — Но сколько бы мы ни строили ФАПов, поликлиник, больниц, трудно что-то сделать, если люди сами не будут о себе заботиться. Например, мужчины в среднем живут на 10 лет меньше женщин, поскольку несерьезно относятся к своему здоровью. И все-таки у нас в обществе появляется желание больше заботиться о себе, о своих родных и близких. И в этом плане вы, врачи и организаторы такой замечательной акции, являетесь нашими союзниками в этой работе.

Глава республики осмотрел выставку, посвященную истории района, развитию местной системы здравоохранения, поддержке участников СВО и их семей. На выставке, в частности, представлены медицинские приборы и изделия, которыми пользовались врачи района в XX веке.

Радий Хабиров пообщался с врачом-эндоскопистом Мраковской ЦРБ Ринатом Ибрагимовым, заслуженным учителем Башкортостана Нигматуллой Вагаповым, с серебряными волонтерами из группы «Неравнодушные», которые занимаются плетением маскировочных сетей и сбором гумпомощи для участников СВО. Руководителю региона также рассказали о фотопроекте «Семья героев» и работе  детского сада «Уралочка» села Мраково, показали новый спортивный зал РДК, отремонтированный по республиканской программе.

Фото: сайт главы РБ

Автор:Жанна МИРОНОВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru