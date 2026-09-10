Радий Хабиров посетил марафон здоровья в Кугарчинском районе Башкирии

В Кугарчинском районе эта акция проходит уже в четвертый раз, ее организовала Клиническая больница скорой медицинской помощи Уфы совместно с Мраковской центральной районной больницей и Городской больницей Кумертау. За 2026 год в республике прошло уже восемь таких марафонов. Цель этой масштабной профилактической акции, проходящей в рамках национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья» — напомнить жителям о важности регулярных проверок здоровья, мотивировать их на ведение активного образа жизни, на осознанное отношение к своему организму.

Программа мероприятия включает утреннюю зарядку для жителей, профилактический скрининг, акцию по борьбе с курением «Яблоко вместо сигареты», демонстрацию принципов здорового питания, интерактивную образовательную программу о секретах активного долголетия, акцию «10 тысяч шагов к здоровью», а также круглый стол для врачей.

— В Кугарчинском районе мы достаточно много внимания уделили инфраструктуре первичной медицинской помощи — это прежде всего фельдшерско-акушерские пункты, — рассказал Радий Хабиров, приветствуя участников марафона. — Но сколько бы мы ни строили ФАПов, поликлиник, больниц, трудно что-то сделать, если люди сами не будут о себе заботиться. Например, мужчины в среднем живут на 10 лет меньше женщин, поскольку несерьезно относятся к своему здоровью. И все-таки у нас в обществе появляется желание больше заботиться о себе, о своих родных и близких. И в этом плане вы, врачи и организаторы такой замечательной акции, являетесь нашими союзниками в этой работе.

Глава республики осмотрел выставку, посвященную истории района, развитию местной системы здравоохранения, поддержке участников СВО и их семей. На выставке, в частности, представлены медицинские приборы и изделия, которыми пользовались врачи района в XX веке.

Радий Хабиров пообщался с врачом-эндоскопистом Мраковской ЦРБ Ринатом Ибрагимовым, заслуженным учителем Башкортостана Нигматуллой Вагаповым, с серебряными волонтерами из группы «Неравнодушные», которые занимаются плетением маскировочных сетей и сбором гумпомощи для участников СВО. Руководителю региона также рассказали о фотопроекте «Семья героев» и работе детского сада «Уралочка» села Мраково, показали новый спортивный зал РДК, отремонтированный по республиканской программе.

Фото: сайт главы РБ