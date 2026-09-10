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Общество
10 Сентября , 10:05

Мастерицы из Башкирии приняли участие во Всероссийском фестивале костюма

Рукодельницы представили республику на конкурсе «Традиционный костюм народов России», где прошли показы коллекций национальной одежды и аксессуаров.

Гюльнара ВАХИТОВАГюльнара ВАХИТОВА
Фото:Гюльнара ВАХИТОВА

В республике работает много мастеров, которые собирают информацию о традиционной одежде башкир, бережно реставрируют старинные украшения, головные уборы, делают реконструкции костюмов по музейным образцам. Итогом такой кропотливой работы стали результаты фестиваля.

Мастерица Сагида Янбердина удостоена Гран-при в номинации «Аксессуары костюма». Первое место в этой же номинации у Айгуль Сайфуллиной. Бронзу фестиваля жюри вручило мастерам Зульфие Красновой и Флориду Вахитову. Успешно выступили наши земляки в номинации «Этнографический костюм». Диплом за первое место получила Альфина Габидуллина, третье место заняла Лейсан Мухамедьярова.

Алия Аллагулова представила прекрасные аксессуары в сложной технике перевить с вышивкой в технике тамбур. Фануза Аллагулова и Фаниса Мингалимова привезли в Казань свои уникальные этнографические коллекции. Очень гармонично презентовала авторскую коллекцию «Осенние мотивы» Василя Камалтинова. Заслуженный успех у зрителей и участников фестиваля имела коллекция Сарии Габитовой и Айгуль Каримовой «Три поколения». В составе делегации Башкортостана представили свои работы Гаузара Мухамедьярова и Гульнур Сулейманова.

Участники фестиваля отметили высокий уровень его организации — присутствие кураторов, шикарные локации и максимальное уважение к мастерам.

Гюльнара ВАХИТОВА
Гюльнара ВАХИТОВА
Фото:Гюльнара ВАХИТОВА
Автор:Гульнара МУРЗИНА
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