Жители Башкирии стали чаще покупать жилье на «вторичке»

В первом полугодии текущего года в Башкирии было зарегистрировано 45913 прав собственности на жилые помещения по договорам купли-продажи. Это на 14 процентов больше, чем за аналогичный прошлогодний период (40385 сделок). При этом доля подобных сделок с привлечением кредитных средств увеличилась с 38 до 45 процентов.

Как отметила заместитель руководителя Управления Росреестра по Башкирии Марина Мартынова, эти данные говорят о том, что люди все чаще хотят сразу заехать в квартиру, а не ждать, когда будет сдан дом. В свою очередь рост ипотечных сделок показывает, что граждане продолжают активно использовать банковские программы для решения жилищного вопроса.

При этом заместитель руководителя ведомства подчеркивает, что в первую очередь жилье покупается благодаря собственным накоплениям. А кредитные продукты используются только для покрытия недостающей суммы.

В Управлении также напомнили — чтобы обеспечить максимальную безопасность сделки и ускорить процедуру регистрации рекомендуется использовать электронные сервисы. При подаче документов через МФЦ средний срок регистрации составляет два-три рабочих дня, а при подаче в электронном виде — всего один рабочий день.

Фото пресс-службы правительства РБ.