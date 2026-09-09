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Общество
9 Сентября , 03:30

Жителей Башкирии предупредили об угрозе атаки дронов

На территории региона объявлен режим беспилотной опасности.

Жителей Башкирии предупредили об угрозе атаки дроновЖителей Башкирии предупредили об угрозе атаки дронов
Жителей Башкирии предупредили об угрозе атаки дронов

В аэропорту Уфы введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Экстренные службы призывают граждан к бдительности.

Иллюстрация: Госкомитет РБ по ЧС.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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