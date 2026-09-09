В Башкирии стартовал «Атомный диктант»

Проект знакомит участников с историей и достижениями атомной отрасли, ее выдающимися представителями. Тематика охватывает атомную энергетику, ядерную медицину, освоение Арктики, исследования космоса и другие направления, где применяются атомные технологии.

В целом по России «Атомный диктант» пройдет более чем на 500 площадках — в школах, колледжах, вузах, учреждениях культуры, молодежных центрах, на предприятиях. Площадки также будут организованы в других странах — Беларуси, Турции, Армении, Бангладеш, Египте, Индии, Казахстане, Китае и Узбекистане.

Принять участие в «Атомном диктанте» могут школьники, студенты, педагоги, молодые специалисты, сотрудники предприятий. Сделать это можно онлайн на официальном сайте проекта atomdiktant.ru или на очном мероприятии.

Каждый участник получит электронный диплом.