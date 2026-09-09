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Общество
9 Сентября , 09:50

Студотряд «Мастера буровой» из Башкирии стал лучшим на межрегиональной стройке

Этим летом на объектах одного из крупнейших промышленных предприятий страны трудились бойцы РСО из разных регионов. Особенно успешным сезон стал для ребят из Башкирии: студенческий строительный отряд «Мастера буровой» Башкортостанского регионального отделения Российских студенческих отрядов был признан лучшим по совокупности показателей.

Студотряд «Мастера буровой» из Башкирии стал лучшим на межрегиональной стройкеСтудотряд «Мастера буровой» из Башкирии стал лучшим на межрегиональной стройке
Студотряд «Мастера буровой» из Башкирии стал лучшим на межрегиональной стройке

Летний трудовой сезон охватил Ямало-Ненецкий автономный округ, Республику Саха (Якутия), Иркутскую, Ленинградскую и Сахалинскую области, рассказали в пресс-службе РСО. Все участники перед выходом на площадки бесплатно освоили дополнительные рабочие специальности. Для молодых людей это не только возможность заработать, но и шанс получить реальный производственный опыт, познакомиться с отраслью изнутри и сделать первый шаг к будущей карьере.

Работа, которую выполняли студотрядовцы, была самой разной: они участвовали в подготовке и уборке площадок, помогали при монтаже установок подготовки газа, трудились инженерами производственно-технических отделов, служб материально-технического обеспечения, охраны труда и пожарной безопасности, работали геодезистами, дефектоскопистами, занимались малярными, электромонтажными и строительно-монтажными работами, а также обеспечивали быт в вахтовых городках. Два месяца сезона были насыщены не только трудом, но и творческими, спортивными и интеллектуальными состязаниями.

Бойцы из Башкирии подошли к сезону с особым настроем. В прошлом году они уже одержали победу, но многие восприняли ее как случайность. В этом году, по словам командира отряда Егора Геппы, ребята целенаправленно готовились, выстраивали командную работу и с самого начала ставили цель доказать, что их успех закономерен. И результат не заставил себя ждать: «Мастера буровой» стали лучшими по общим показателям среди всех отрядов стройки.

— Спасибо моему отряду за самоотдачу и выдержку, другим командам — за честную и интересную борьбу, а штабу проекта — за профессиональную организацию конкурсов. Уверен, работа на таких масштабных месторождениях дает не просто яркие воспоминания, а бесценный практический опыт и реальный старт карьеры в крупной компании, — подчеркнул Егор Геппа.

Российские студенческие отряды остаются самым массовым трудовым движением молодежи. Ежегодно они дают работу сотням тысяч юношей и девушек, позволяя получить первый доход и внести свой вклад в развитие страны. Причем обучение рабочим профессиям перед сезоном проводится бесплатно. С 2021 года такой возможностью воспользовались уже более 170 тысяч человек.

Присоединиться к Башкортостанскому региональному отделению РСО могут все желающие. Для этого достаточно заполнить анкету на сайте трудкрут.com или позвонить в кол-центр по номеру: 8 800 770-0-117.

Фото: пресс-служба РСО.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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