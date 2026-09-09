Студотряд «Мастера буровой» из Башкирии стал лучшим на межрегиональной стройке

Летний трудовой сезон охватил Ямало-Ненецкий автономный округ, Республику Саха (Якутия), Иркутскую, Ленинградскую и Сахалинскую области, рассказали в пресс-службе РСО. Все участники перед выходом на площадки бесплатно освоили дополнительные рабочие специальности. Для молодых людей это не только возможность заработать, но и шанс получить реальный производственный опыт, познакомиться с отраслью изнутри и сделать первый шаг к будущей карьере.

Работа, которую выполняли студотрядовцы, была самой разной: они участвовали в подготовке и уборке площадок, помогали при монтаже установок подготовки газа, трудились инженерами производственно-технических отделов, служб материально-технического обеспечения, охраны труда и пожарной безопасности, работали геодезистами, дефектоскопистами, занимались малярными, электромонтажными и строительно-монтажными работами, а также обеспечивали быт в вахтовых городках. Два месяца сезона были насыщены не только трудом, но и творческими, спортивными и интеллектуальными состязаниями.

Бойцы из Башкирии подошли к сезону с особым настроем. В прошлом году они уже одержали победу, но многие восприняли ее как случайность. В этом году, по словам командира отряда Егора Геппы, ребята целенаправленно готовились, выстраивали командную работу и с самого начала ставили цель доказать, что их успех закономерен. И результат не заставил себя ждать: «Мастера буровой» стали лучшими по общим показателям среди всех отрядов стройки.

— Спасибо моему отряду за самоотдачу и выдержку, другим командам — за честную и интересную борьбу, а штабу проекта — за профессиональную организацию конкурсов. Уверен, работа на таких масштабных месторождениях дает не просто яркие воспоминания, а бесценный практический опыт и реальный старт карьеры в крупной компании, — подчеркнул Егор Геппа.

Российские студенческие отряды остаются самым массовым трудовым движением молодежи. Ежегодно они дают работу сотням тысяч юношей и девушек, позволяя получить первый доход и внести свой вклад в развитие страны. Причем обучение рабочим профессиям перед сезоном проводится бесплатно. С 2021 года такой возможностью воспользовались уже более 170 тысяч человек.

Присоединиться к Башкортостанскому региональному отделению РСО могут все желающие. Для этого достаточно заполнить анкету на сайте трудкрут.com или позвонить в кол-центр по номеру: 8 800 770-0-117.

Фото: пресс-служба РСО.