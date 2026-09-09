Президент Абхазии и глава Башкирии возложили цветы к памятнику Шаймуратову

В ходе визита в Уфу президент Абхазии вместе с главой РБ посетили Советскую площадь, сообщает пресс-служба руководителя региона. Здесь Бадра Гунба и Радий Хабиров возложили цветы к памятнику Герою России, генерал-майору Минигали Шаймуратову.

Комментируя в соцсетях визит абхазской делегации в Башкирию, Радий Хабиров, в частности, написал:

«Мы реализуем совместные проекты в сфере культуры, науки, образования, в других направлениях, и нам есть куда расти. Благодарю Бадру Зурабовича за визит и высокую оценку нашей работы».

Фото предоставлено пресс-службой главы РБ.