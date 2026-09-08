Школьники из Стерлитамака получили серебро «Зарницы»

В составе армии «Кама» юные патриоты продемонстрировали не только отличную подготовку, но и несгибаемую волю, уступив пальму первенства лишь соперникам из армии «Амур». Об этом пишет канал «Башкирский батальон» в Максе.

На торжественной церемонии первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко обратился к победителям с особыми словами. Он передал участникам приветствие от Верховного главнокомандующего Владимира Путина, подчеркнув символичность места проведения финала. «Не зря девиз игры — «Здесь рождается характер». Вы показали, что он у вас есть. Характер победителей», — отметил Кириенко, обращаясь к залу.

В этом году «Зарница 2.0» объединила свыше 3,2 миллиона участников по всей стране. В решающих состязаниях сошлись 960 бойцов из России, а также команд из Абхазии и Южной Осетии. Организаторами выступили «Движение Первых», ЮНАРМИЯ и центр «ВОИН» при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети».

Фото: канал «Башкирский батальон» в Максе.