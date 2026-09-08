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Общество
8 Сентября , 05:36

Члены клуба «Актырнак» пробегут Уфимский марафон со своими собаками-проводниками

Владельцы собак-помощников и их питомцы преодолеют дистанцию 2 километра в рамках проекта «Инклюзивная атлетика», сообщили в клубе.

Клуб «Актырнак» ВК.Клуб «Актырнак» ВК.
Фото:Клуб «Актырнак» ВК.

Всего в забеге примут участие семь представителей «Актырнака»: четверо уфимцев, два человека из Стерлитамака и один из Белебея. В их числе герои публикаций в нашей газете Виктор Прокопьев с лабрадором Левой и Гузель Хасанова с лабрадором Дэни.

На марафоне также будет работать интерактивная площадка «Инклюзивной атлетики». Все желающие смогут проверить меткость в корнхоле, забросить мяч в баскетбольное кольцо, узнать много интересного о проекте и пообщаться с его участниками.

Напомним, что Уфимский международный марафон пройдет в городе 13 сентября.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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