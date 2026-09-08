Члены клуба «Актырнак» пробегут Уфимский марафон со своими собаками-проводниками

Всего в забеге примут участие семь представителей «Актырнака»: четверо уфимцев, два человека из Стерлитамака и один из Белебея. В их числе герои публикаций в нашей газете Виктор Прокопьев с лабрадором Левой и Гузель Хасанова с лабрадором Дэни.

На марафоне также будет работать интерактивная площадка «Инклюзивной атлетики». Все желающие смогут проверить меткость в корнхоле, забросить мяч в баскетбольное кольцо, узнать много интересного о проекте и пообщаться с его участниками.

Напомним, что Уфимский международный марафон пройдет в городе 13 сентября.