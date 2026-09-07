Жителям Стерлитамака предложили стать дегустаторами проекта «Повара на колесах»

В рамках программы два прославленных шеф-повара знакомятся с аутентичной культурой и гастрономическими традициями регионов. Их задача — переосмыслить локальные специалитеты и представить их в авторской интерпретации. Стерлитамак встречает почетных гостей: бренд-шефа сочинских ресторанов «Баран-Рапан» и «Fettuccine» Андрея Грязева, а также титулованного Евгения Козубова — лауреата премий «Пальмовая ветвь» и «Завтрак шефа», известного зрителям по шоу «Адский шеф», сообщает издание Ситиопен.рф.

Принимающей стороной выступили два местных ресторана — «Ашкадар» и «Куганак». Визитная карточка проекта уже отснята: гости оценили красоты исторического центра, побывали на легендарной горе Торатау, им продемонстрировали секреты приготовления наваристого бишбармака.

Кульминация съемок ждет стерлитамакцев уже во вторник, 8 сентября. В сквере имени Салавата Юлаева развернется главная дегустационная площадка. Организаторы приглашают всех желающих стать не просто зрителями, а полноправными участниками финального эпизода. С 11.00 до 15.00 горожанам предстоит попробовать эксклюзивные блюда от звездных шефов и поставить им честную оценку.

Регистрация для участия уже открыта по ссылке. После съемок у жителей будет уникальная возможность пообщаться с мастерами кулинарии в неформальной обстановке и сделать памятные фото.

Фото: Ситиопен.рф.