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Общество
7 Сентября , 10:02

Жителям Стерлитамака предложили стать дегустаторами проекта «Повара на колесах»

В Стерлитамаке проходят съемки популярного всероссийского проекта «Повара на колесах». Шестой сезон кулинарного реалити-сериала Первого канала продолжает свое путешествие по стране, и на этот раз его главными экспертами могут стать жители башкирского города.

Жителям Стерлитамака предложили стать дегустаторами проекта «Повара на колесах»Жителям Стерлитамака предложили стать дегустаторами проекта «Повара на колесах»
Жителям Стерлитамака предложили стать дегустаторами проекта «Повара на колесах»

В рамках программы два прославленных шеф-повара знакомятся с аутентичной культурой и гастрономическими традициями регионов. Их задача — переосмыслить локальные специалитеты и представить их в авторской интерпретации. Стерлитамак встречает почетных гостей: бренд-шефа сочинских ресторанов «Баран-Рапан» и «Fettuccine» Андрея Грязева, а также титулованного Евгения Козубова — лауреата премий «Пальмовая ветвь» и «Завтрак шефа», известного зрителям по шоу «Адский шеф», сообщает издание Ситиопен.рф.

Принимающей стороной выступили два местных ресторана — «Ашкадар» и «Куганак». Визитная карточка проекта уже отснята: гости оценили красоты исторического центра, побывали на легендарной горе Торатау, им продемонстрировали секреты приготовления наваристого бишбармака.

Кульминация съемок ждет стерлитамакцев уже во вторник, 8 сентября. В сквере имени Салавата Юлаева развернется главная дегустационная площадка. Организаторы приглашают всех желающих стать не просто зрителями, а полноправными участниками финального эпизода. С 11.00 до 15.00 горожанам предстоит попробовать эксклюзивные блюда от звездных шефов и поставить им честную оценку.

Регистрация для участия уже открыта по ссылке. После съемок у жителей будет уникальная возможность пообщаться с мастерами кулинарии в неформальной обстановке и сделать памятные фото.

Фото: Ситиопен.рф.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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