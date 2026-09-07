Жители Башкирии в МФЦ смогут установить самозапрет на участие в азартных играх

Самозапрет позволит обезопасить граждан от спонтанных решений. Кроме того, в рамках борьбы с кибермошенничеством в любом офисе МФЦ можно установить самозапрет на кредиты, сделки с недвижимостью без участия собственника, ограничить оформление сим-карт.

Всего в МФЦ гражданам доступна 471 услуга, причем в рамках одной жизненной ситуации можно получить их сразу несколько. К примеру, при рождении ребенка за один визит можно подать документы на получение СНИЛС, ИНН, полиса ОМС, регистрацию по месту жительства, детское пособие и материнский капитал.

— Мы слышим просьбы граждан и сразу берем их в работу. Яркий пример — запрос о проставлении отметки о гражданстве детям до 14 лет. Мы оперативно отработали этот вопрос с МВД республики и уже организовали эту услугу во всех наших офисах, — подчеркнула Наталья Куприянова.

В контакт-центре МФЦ внедрен голосовой робот-помощник, действует чат-бот в Мах. Получить консультацию, проверить статус документов, управлять записью на прием, оставить предложение можно в режиме 24/7.