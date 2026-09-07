В Башкирии пожароопасная обстановка остаётся сложной: горят леса

Всего за минувшую неделю произошло 23 ландшафтных пожара на территории 8 муниципалитетов на общей площади свыше 1 163,9 гектара. Кроме того, было потушено пять лесных пожаров в Абзелиловском, Зилаирском и Хайбулинском районах общей площадью около 40 гектаров. На сегодняшний день в данных муниципалитетах продолжается борьба с огнем на общей площади 24,2 гектара леса.

«В связи с установлением 4 и 5 класса уровня опасности на территории 12-ти муниципалитетов дополнительно введены особые противопожарные меры. На текущей неделе пожароопасная обстановка сохранится. По данным Башгидромета в отдельных районах республики температура воздуха днем поднимется до +30 с порывами ветра до 17 метров в секунду.

В связи с чем обращаем внимание жителей и гостей республики на неукоснительное соблюдение правил пожарной безопасности», – предупредил спикер.

Фото: скриншот видеотрансляции оперативного совещания правительства РБ.