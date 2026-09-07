«РБ» обозначила ключевые моменты недели

Главной темой прошедшей недели стал старт нового учебного года и первый осенний праздник — День знаний 1 сентября

Как отметила в беседе с корреспондентом «РБ» президент Ассоциации родителей и педагогов Башкирии, главный редактор федерального журнала «Дошкольный мир» Ирина Бесчаскина, даже сегодня, когда республика находится в непростых экономических условиях, продолжается работа над развитием инфраструктуры системы образования.

— В День знаний, в первый день, когда тысяча школьников садятся за парты, хочется сказать, что в республике действительно многое делается для улучшения образовательной инфраструктуры. К таким примерам можно отнести строительство и запуск новой школы №88 в Уфе, — подчеркнула Ирина Бесчаскина. — Мы увидели, как целенаправленно республика с помощью федеральной поддержки создает лучшие условия для своих маленьких жителей. Родители по достоинству оценили этот подарок. Потому что здесь безопасно и не нужно после работы куда-то везти ребенка в секции. В стенах одной школы ребенок сможет получить и полноценное дополнительное образование.

Открытие нового корпуса школы № 88 на 1255 мест в микрорайоне Глумилино-2 в Уфе состоялось 29 августа с участием президента Владимира Путина в режиме видеоконференцсвязи.

Напомним, что в День знаний маршрут главы Башкирии Радия Хабирова в Уфе объединил общее, среднее профессиональное и высшее образование. Руководитель республики посетил Центр образования № 40 имени Героя Российской Федерации Максима Серафимова, Уфимский топливно-энергетический колледж.

На каждом объекте основными темами стали качество образовательной среды, безопасность, практическая подготовка и создание условий для закрепления молодежи в республике. И тема безопасности в наших учебных заведениях. Глава республики Радий Хабиров заявил, что этот вопрос будет на постоянном контроле.

Наряду с укреплением систем охраны учебных заведений речь идет о защите психологического здоровья педагогов и детей. Решение этого вопроса предусматривает антибуллинговые программы, упреждение проявлений агрессии и контроль за качеством жизни школьников. В школах должны быть представители охранных организаций и психологические службы. На эти цели направлено 25 млн руб. из республиканского бюджета.

«Обязательно, чтобы в школах всегда были представители охранных организаций и психологические службы, то есть психологический спецназ. Установки мы уже передали, надо переходить на обсуждение и внедрение. Это очень важно», — подчеркнул Радий Хабиров.

Сегодня на оперативном совещании в правительстве тема безопасности в школах получила продолжение. Глава Башкирии потребовал уволить директора и зама Кушнаренковской гимназии, в которой на прошлой неделе произошла вопиющая ситуация — парень напал на одноклассника с ножом. Гнев руководителя Башкирии вызвал сам факт сокрытия затяжного конфликта между учениками, который 2 сентября закончился нападением с ножом. Радий Хабиров в свое время пообещал наказывать педагогов за буллинг в школах и этот час настал.

В Уфе проходит IV Международный геологический чемпионат «ГеоВызов»

Масштабные молодежные соревнования, которые продлятся до 9 сентября, собрали 40 студенческих команд из 19 регионов России и 13 стран. Основные баталии развернулись на площадках военно-патриотического парка «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова, а также в Ишимбайском районе, где участники прошли испытания по 12 видам соревнований.

Территория Башкирии выбрана для проведения соревнований неслучайно: в республике разведано более трех тысяч месторождений и 46 видов полезных ископаемых. Среди них нефть, медь, золото, железные руды, бокситы, яшма и другие ресурсы. В регионе множество интересных геологических объектов, в том числе геопарки ЮНЕСКО «Янган-Тау» и «Торатау», эталонные геологические разрезы «золотые гвозди» и многие другие достопримечательности. С ними гости республики знакомятся не только во время испытаний, но и на экскурсиях.

Своими впечатлениями об уровне подготовки студентов поделился с корреспондентом «РБ» один из главных судей чемпионата, заместитель генерального директора Института минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов Виктор Татаринов.

— Организация чемпионата в Башкирии прекрасная. Об этом говорит уже тот факт, что участники прошлых лет возвращаются, чтобы окунуться в соревновательную атмосферу, а некоторые вчерашние студенты становятся руководителями команд своих университетов.

Также главный судья оценил степень подготовленности ребят к «ГеоВызову».

— У участников разный уровень знаний. Ребята, которые представляют университеты с геологическим профилем, показывают превосходную подготовку. Даже тревогу испытываешь, как бы не ошибиться самому, когда проверяешь их работы. Тем, у кого смежные профили: геодезистам, буровикам, маркшейдерам, — тяжеловато. Но они показывают свои знания, насколько могут, и при хорошей подготовке тоже справляются и даже готовы навязать борьбу будущим геологам, — подчеркнул Виктор Юрьевич.

Глава Башкирии Радий Хабиров встретился с руководством ХК «Салават Юлаев» и пожелал команде успехов в новом сезоне.

«Салават Юлаев» — это главный спортивный бренд Башкортостана, который все знают и любят. Надеюсь, что спортсмены готовы и с настроем идут в новый сезон. Прошлый год был сложный — в четвертьфинале вы встретились с будущим чемпионом Лиги и дали серьезный бой. Помним мы и «бронзу» в позапрошлом сезоне», — сказал Радий Хабиров.

Батальон БпС имени Мусы Гареева выходит на боевое дежурство в зоне СВО

На территории 27-й дивизии полным ходом идет комплектование нового подразделения беспилотных систем, носящего имя легендарного летчика Мусы Гареева.

Костяк батальона формируют уроженцы региона, хотя заявки поступают и из других субъектов страны. Замкомбата по военно-политической линии, известный под позывным «Болгар», подчеркивает: отбоя от кандидатов нет, а их внутренний настрой не вызывает сомнений.

Ключевая гарантия для контрактников — отсутствие переводов в сторонние части. Возможны лишь внутренние ротации: скажем, оператор наземного комплекса может переквалифицироваться в пилота FPV.

Стоит отметить, что республика стабильно входит в число лидеров по фронтовой помощи: на передовую регулярно отправляются FPV-дроны башкирской разработки — в том числе модели «Уфимец» и тяжелый ударный аппарат «Кыш Бабай», — а также запчасти и материалы для укрепления тыла подразделения.

Именные башкирские батальоны традиционно притягивают людей, ищущих не просто заработок, а дело со смыслом. Подразделение БпС имени Мусы Гареева — еще одно подтверждение того, что память о подвиге способна стать живой объединяющей силой.

Президент России удостоил трёх жителей Башкирии званий и наград

В списках на награждение в очередном президентском указе, опубликованном на официальном сайте Кремля, есть и жители Башкирии.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден Салават Харасов — председатель комитета Госсобрания — Курултая РБ по здравооохранению, социальной политике и делам ветеранов.

Звания «Заслуженный учитель Российской Федерации» удостоена Наталья Володина — преподаватель физико-математического лицея № 93 Уфы.

Звания «Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации» удостоен Раян Шагимухаметов — заместитель председателя госкомитета РБ по ветеринарии.

Радий Хабиров побывал с рабочими поездками в Стерлитамаке и Октябрьском

Как правило, одним из постоянных пунктов в таких поездках становятся встречи с общественностью. Так и на этот раз глава Башкортостана встретился с представителями институтов гражданского общества Стерлитамака. Одной из ключевых тем дискуссии стала помощь военнослужащим и их семьям, реабилитация и лечение бойцов. Особое внимание глава Башкортостана уделил возвращению военных к мирной жизни.

— Среди наших бойцов много толковых людей. Их надо постепенно интегрировать в структуру государственной власти, рассматривать как кадровый резерв, — подчеркнул Радий Хабиров.

Он также призвал укреплять взаимодействие с муниципальными отделениями Ассоциации ветеранов СВО, поскольку сами участники боевых действий лучше понимают друг друга и могут эффективнее помогать своим товарищам.

Говоря об экономике, Радий Хабиров отметил сильные позиции Стерлитамака как одного из крупнейших промышленных центров Башкортостана. Участники встречи затронули и вопрос увековечения вклада Стерлитамака в Победу в Великой Отечественной войне. Радий Хабиров предложил вместе определить оптимальные варианты.