Житель Башкирии самовольно подключился к газопроводу

Еще в марте житель Кугарчинского района мужчина был привлечен к административной ответственности за самовольное подключение к газопроводу. Газ тогда в очередной раз отключили.

Однако, позже он вновь подключил дом к газопроводу, пренебрегая правилами безопасности, без соответствующего разрешения уполномоченной организации, сорвав пломбу и открутив заглушку, которую установили сотрудники газовой службы.

На него завели уголовное дело. В эти дни состоялся суд. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Фото: Гузель КУДАШЕВА.