Радий Хабиров встретился с представителями общественности Стерлитамака

В ходе беседы обсудили поддержку участников специальной военной операции и их семей, развитие экономики и социальной сферы, состояние городской инфраструктуры и другие вопросы.

Открывая встречу, руководитель региона поздравил жителей с 260-летием Стерлитамака и отметил важность открытого разговора с общественниками.

Одной из ключевых тем дискуссии стала помощь военнослужащим и их семьям, реабилитация и лечение бойцов.

— Те задачи, которые перед нами ставит президент, мы выполняем. Основной вопрос на данный момент — поддержка СВО. Башкортостан регулярно отправляет туда гуманитарные конвои. Регион оказывает содействие в реабилитации наших воинов, — сказал Радий Хабиров. — Мы безусловно будем продолжать работу и по увековечению памяти погибших бойцов, чтобы сохранить в истории их подвиги.

Особое внимание глава Башкортостана уделил возвращению военных к мирной жизни.

— Среди наших бойцов много толковых людей. Их надо постепенно интегрировать в структуру государственной власти, рассматривать как кадровый резерв, — подчеркнул Радий Хабиров.

Глава республики также призвал укреплять взаимодействие с муниципальными отделениями Ассоциации ветеранов СВО, поскольку сами участники боевых действий лучше понимают друг друга и могут эффективнее помогать своим товарищам.

Говоря об экономике, Радий Хабиров отметил сильные позиции Стерлитамака как одного из крупнейших промышленных центров Башкортостана.

— В этом плане город всегда очень крепкий и активный, промышленные предприятия работают достаточно эффективно, — подчеркнул глава республики.

Важная тема — развитие транспортной инфраструктуры Стерлитамака. Речь шла в том числе об аварийном путепроводе по улице Технической. Радий Хабиров отметил, что прорабатываются разные варианты ремонта этого объекта, приступить к которому можно будет сразу после завершения проектных работ.

Участники встречи затронули и вопрос увековечения вклада Стерлитамака в Победу в Великой Отечественной войне. Радий Хабиров предложил вместе определить оптимальные варианты.

Ещё один вопрос касался перспективы создания Дома молодёжи в здании бывшего кинотеатра «Салават». Глава республики поручил проработать это предложение, а также поблагодарил представителей «Башкирской содовой компании», выступивших с этой инициативой.

Жители также обратились к руководителю региона с просьбой отремонтировать городской лицей № 3.

— До 2030 года в стране продолжается программа модернизации школ. Мы привлекаем серьёзное федеральное финансирование в рамках этой президентской инициативы, — отметил глава Башкортостана. — Возможность войти в этот проект, чтобы отремонтировать школу, ещё есть.

Фото предоставлено пресс-службой главы Башкирии.