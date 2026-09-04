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Общество
4 Сентября , 10:49

В Башкирии выявят жителей, не уплативших налог на доходы

Проверка будет проведена, если налогоплательщик не представил в срок налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ в отношении доходов, полученных в предыдущем налоговом периоде, сообщили в УФНС по РБ.

УФНС по РБ.УФНС по РБ.
Фото:УФНС по РБ.

Речь идет о доходах, полученных от продажи недвижимости или получения ее при дарении родственниками, которые не относятся к близким. По истечении срока уплаты налога ведомство проведет камеральную проверку и рассчитает налог на доходы физических лиц на основании сведений, полученных от Росреестра.

Налогоплательщику направят сумму налога и требование пояснить, почему он не представил декларацию.

Гражданин вправе представить такую декларацию с отражением реальных условий сделки по продаже или дарению недвижимости, а также документы, подтверждающие расходы на ее приобретение. В противном случае налоговый орган составит акт камеральной проверки с применением штрафных санкций.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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