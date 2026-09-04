В Башкирии ветерану СВО сделали пластическую операцию

С осени прошлого года ветераны СВО с травмами лица получают высокотехнологичную помощь бесплатно.

«Мы благодарны всем партнерам, которые поддерживают тех, кто с честью выполнил долг перед Родиной», — подчеркнула руководитель филиала фонда Гульнур Кульсарина.

22-летний Артур Хуснутдинов из Калтасинского района, владелец мастерской и отец двух детей, заключил контракт с минобороны и отправился на передовую. В мае 2024 года он получил тяжелое ранение, в том числе травму лица. На первом этапе партнеры фонда восстановили бойцу переносицу, используя его собственные ткани, и убрали рубцы.

Это уже третий боец, которому провели пластическую операцию.

«На передовой бойцы отдают здоровье и жизнь ради мира. Наш долг — поддержать их здесь, в тылу», — отметила главный врач клиники Лейсан Изотова.

«Благодаря врачам и фонду у меня появилась возможность снова обрести уверенность. Хочу быть красивым для себя и для своих малышек. Планирую расширять дело», — подчеркнул Артур Хуснутдинов.