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Общество
3 Сентября , 14:25

В Уфе обсудили защиту конституционного строя и противодействие терроризму

3 сентября председатель Общественной палаты Республики Башкортостан Энже Ахмадуллина приняла участие в круглом столе «Защита основ конституционного строя и безопасности государства: актуальные вопросы текущей повестки», приуроченном ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

В Уфе обсудили защиту конституционного строя и противодействие терроризмуВ Уфе обсудили защиту конституционного строя и противодействие терроризму
В Уфе обсудили защиту конституционного строя и противодействие терроризму

В обсуждениях приняли участие федеральные и региональные эксперты, члены экспертной комиссии Совета при Главе Башкирии по межнациональным отношениям, члены Российского исторического общества и Академии военных наук республики, представители правоохранительных органов, научного сообщества, общественных организаций, органов государственной и муниципальной власти, а также молодёжь республики.

Участники круглого стола обсудили современные вызовы в сфере противодействия терроризму и экстремизму, проанализировали актуальные угрозы основам конституционного строя и безопасности государства, а также выработали комплексные научно-обоснованные подходы к их нейтрализации.

Основными направлениями дискуссий стали информационные войны и цифровая радикализация как новые формы идеологической экспансии и угрозы основам конституционного строя.

Согласно данным Ресурсного центра общественных проектов, некоммерческие организации Башкортостана активно участвуют в федеральных грантовых конкурсах, направленных на профилактику идеологии экстремизма и терроризма, и успешно реализуют проекты по профилактике экстремизма и духовно-нравственному воспитанию молодёжи.

До 15 сентября 2026 года открыт приём заявок на Всероссийский конкурс молодежных проектов «Росмолодежь. Гранты 2 сезон». В специальной номинации «#защищай» физические лица могут реализовать проекты, направленные на противодействие идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде.

Фото: Общественная палата РБ 

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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