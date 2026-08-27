На «Молочной стране» в Уфе можно будет выиграть полёт на воздушном шаре

Розыгрыш приза проведет одна из крупнейших розничных российских сетей по торговле продуктами питания. Как сообщают организаторы, необходимо будет найти промоутеров на фестивале, считать у них специальный QR-код, установить мобильное приложение и получить специальный номерок, опустить его в специальный ящик на фотозоне розничной сети. Количество номерков ограничено.

Напомним, в 2026 году фестиваль проходит под эгидой Года большой дружной семьи. По сложившейся доброй традиции каждый гость начнет знакомство с фестивалем с приветственного стакана свежего молока. Гостей ждут полюбившиеся тематические локации: Молочная ярмарка, Фермерский бульвар, Сырная лавка, Медовый двор, Кумысная деревня.

Вход на мероприятие свободный (0+). Начало фестиваля в 10-00 часов, сообщает пресс-служба республиканского минсельхоза.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.