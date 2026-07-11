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Общество
11 Июля , 08:47

В Башкирии осуждены организаторы и сотрудники подпольного казино

Стерлитамакский городской суд вынес приговор в отношении одиннадцати жителей республики по статье УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в крупном размере».

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В Башкирии осуждены организаторы и сотрудники подпольного казиноВ Башкирии осуждены организаторы и сотрудники подпольного казино
В Башкирии осуждены организаторы и сотрудники подпольного казино

С мая 2023 по сентябрь 2024 года на территории Стерлитамака незаконно действовали три игровых клуба, с которых был извлечен доход почти на шесть миллионов рублей.

После того как лавочку прикрыли сотрудники правоохранительных органов, были изъяты почти 250 единиц игрового оборудования.

Суд взыскал с каждого сумму дохода, полученную преступным путем. Организатора и двух администраторов оштрафовал на сумму от 100 до 500 тысяч рублей. Кроме того, назначено наказание в виде лишения свободы условно на срок от полутора до четырех лет с испытательным сроком от полутора до трех с половиной лет.

Прокуратура намерена обжаловать приговор в апелляционном порядке, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото с сайта МВД по РБ

Автор:Артур СМОЛОВ
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