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Общество
17 Мая , 13:58

Александр Бастрыкин заинтересовался отловом безнадзорных собак в Уфе

Информация  о бездействии профильных структур при отлове безнадзорных собак появилась в соцсети, сообщает пресс-служба Следкома Башкирии.

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Александр Бастрыкин заинтересовался отловом безнадзорных собак в УфеАлександр Бастрыкин заинтересовался отловом безнадзорных собак в Уфе
Александр Бастрыкин заинтересовался отловом безнадзорных собак в Уфе

Согласно данным, длительное время возле одной из школ Орджоникидзевского района столицы обитает большое количество животных, регулярно проявляющих агрессию в отношении местных жителей. В прошлом году стая напала на пенсионерку.

В следственном комитете региона возбуждено уголовное дело. Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СК России по РБ Владимира Архангельского доклад о ходе и результатах расследования, а также о проводимой работе по разрешению проблемы.

Фото: Раиф БАДЫКОВ

 

Автор:Артур СМОЛОВ
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