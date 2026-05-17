Александр Бастрыкин заинтересовался отловом безнадзорных собак в Уфе

Согласно данным, длительное время возле одной из школ Орджоникидзевского района столицы обитает большое количество животных, регулярно проявляющих агрессию в отношении местных жителей. В прошлом году стая напала на пенсионерку.

В следственном комитете региона возбуждено уголовное дело. Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СК России по РБ Владимира Архангельского доклад о ходе и результатах расследования, а также о проводимой работе по разрешению проблемы.

Фото: Раиф БАДЫКОВ