К жителям Башкирии обратились с просьбой жертвовать на строительство храма

Есть надежда, что храм, заложенный в начале 2000-х, спустя 18 лет наконец будет достроен. Он уже частично действует, но необходимы проведение внутренних работ и прокладка коммуникаций.

Символично, что работы возобновляются в дни, когда и мусульмане, и православные переживают священный период поста. С 18 февраля начался благословенный месяц Рамадан, а с 23 февраля — Великий пост.

«Время поста — время жертвы. Пусть ваша лепта станет кирпичиком в основании не только каменного храма, но и храма вашей души. Милосердие не имеет национальности — давайте вместе сотворим добро. Достроим собор вместе», — говорится в обращении Собора русских Башкортостана.

Информацию о том, как сделать пожертвование, можно найти на сайте благотворительного фонда «Воскресенский собор».

Фото: страница в ВК «Собор русских Башкортостана».