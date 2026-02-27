0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
27 Февраля , 12:27

К жителям Башкирии обратились с просьбой жертвовать на строительство храма

Собор русских Башкортостана обратился к жителям столицы и республики с просьбой оказать содействие в строительстве Воскресенского собора на Комсомольской улице в Уфе.

К жителям Башкирии обратились с просьбой жертвовать на строительство храма
К жителям Башкирии обратились с просьбой жертвовать на строительство храма

Есть надежда, что храм, заложенный в начале 2000-х, спустя 18 лет наконец будет достроен. Он уже частично действует, но необходимы проведение внутренних работ и прокладка коммуникаций.

Символично, что работы возобновляются в дни, когда и мусульмане, и православные переживают священный период поста. С 18 февраля начался благословенный месяц Рамадан, а с 23 февраля — Великий пост.

«Время поста — время жертвы. Пусть ваша лепта станет кирпичиком в основании не только каменного храма, но и храма вашей души. Милосердие не имеет национальности — давайте вместе сотворим добро. Достроим собор вместе», — говорится в обращении Собора русских Башкортостана.

Информацию о том, как сделать пожертвование, можно найти на сайте благотворительного фонда «Воскресенский собор».

Фото: страница в ВК «Собор русских Башкортостана».

Автор: Альбина ЗУБАРЕВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru