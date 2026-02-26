0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
26 Февраля , 11:54

В Уфе электроопоры очистят от рекламных наклеек

Очистку опор от незаконно размещенной рекламы, объявлений, наклеек и плакатов проведут специалисты предприятия «Уфагорсвет».

«Уфагорсвет».
Фото: «Уфагорсвет».

Рекламные наклейки портят внешний вид города и мешают нормальной эксплуатации электроосвещения, создавая дополнительные риски при техническом обслуживании.

Бригады регулярно обходят территорию, снимая объявления с электроопор. Это обеспечивает чистоту улиц и безопасный доступ к оборудованию, отметили в «Уфагорсвете».

Специалисты предприятия обратились к уфимцам с просьбой не размещать объявления на опорах, светофорных стойках и других конструкциях уличного освещения. Для этого нужно использовать официальные доски объявлений.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru