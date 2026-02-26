В Уфе электроопоры очистят от рекламных наклеек

Рекламные наклейки портят внешний вид города и мешают нормальной эксплуатации электроосвещения, создавая дополнительные риски при техническом обслуживании.

Бригады регулярно обходят территорию, снимая объявления с электроопор. Это обеспечивает чистоту улиц и безопасный доступ к оборудованию, отметили в «Уфагорсвете».

Специалисты предприятия обратились к уфимцам с просьбой не размещать объявления на опорах, светофорных стойках и других конструкциях уличного освещения. Для этого нужно использовать официальные доски объявлений.