26 Февраля , 15:20

Школьник из Уфы стал победителем чемпионата «Профессионалы - 2026»

Ученик 8 класса уфимской гимназии №115 Марат Нурлыгаянов завоевал первое место в одной из компетенций регионального этапа Чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы - 2026». 

Всего в  чемпионате участники соревновались по 152 компетенциям (основная возрастная группа) и по 42 направлениям в категории «Юниоры». Марат стал победителем в компетенции «Ландшафтный дизайн» среди юниоров и доказал, что даже в столь юном возрасте можно создавать шедевры и получать признание профессионалов.

Торжественная церемония закрытия чемпионата прошла в Конгресс-холле «Торатау», где талантливых ребят приветствовали представители профильных министерств, сферы науки и эксперты реального сектора экономики. 

Фото: сайт гимназии №115.

Автор: Лариса ШЕПЕЛЕВА   
