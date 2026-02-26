Школьник из Уфы стал победителем чемпионата «Профессионалы - 2026»

Всего в чемпионате участники соревновались по 152 компетенциям (основная возрастная группа) и по 42 направлениям в категории «Юниоры». Марат стал победителем в компетенции «Ландшафтный дизайн» среди юниоров и доказал, что даже в столь юном возрасте можно создавать шедевры и получать признание профессионалов.

Торжественная церемония закрытия чемпионата прошла в Конгресс-холле «Торатау», где талантливых ребят приветствовали представители профильных министерств, сферы науки и эксперты реального сектора экономики.

Фото: сайт гимназии №115.