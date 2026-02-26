0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
26 Февраля , 09:38

Ассамблеи народов России Башкирии и Челябинской области будут сотрудничать

Делегация министерства социальных отношений Челябинской области и регионального отделения Ассамблеи народов России побывала с рабочим визитом в филиале госфонда «Защитники Отечества» в РБ, сообщили в фонде.

Отделение Ассамблеи народов России РБ.
Фото: Отделение Ассамблеи народов России РБ.

Челябинскую область представляли министр социальных отношений Наталья Лугачева, директор Единого центра поддержки и реабилитации участников СВО Алексей Банников, председатель регионального отделения Ассамблеи народов России Ханахмед Гюлов и председатель правления Башкирского народного центра Венера Акмухаметова.

Руководитель филиала госфонда «Защитники Отечества» по РБ, председатель регионального отделения Ассамблеи народов России, депутат Госсобрания — Курултая Гульнур Кульсарина рассказала о взаимодействии фонда с общественными организациями и реализации совместных проектов по социализации и реабилитации ветеранов СВО и членов их семей. Среди них — всероссийский конкурс «Женщина — мать нации», проект «Отец защитника Отечества», межрегиональный фестиваль «Сила земли», патриотический фестиваль для участников СВО и членов их семей.

В 2024 году медалью «Отец защитника Отечества» был награжден Таурат Зайнуллин — отец Героя России Альберта Зайнуллина из Челябинской области. Представительницы соседнего региона ежегодно становятся победителями конкурса «Женщина — мать нации». Финалистками межрегионального патриотического фестиваля стали жительницы Челябинской области Альфира Асылгареева с дочерью и Фануза Зарипова.

Ключевым событием визита стало подписание соглашения о сотрудничестве между региональными отделениями Ассамблеи народов России Башкортостана и Челябинской области.

 «У нас с соседями много общего: история, культура, традиции. Будем вместе укреплять межнациональное и межконфессиональное единство, развивать культурные связи и, конечно, поддерживать наших защитников Отечества», — подчеркнула Гульнур Кульсарина.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru