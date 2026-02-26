Ассамблеи народов России Башкирии и Челябинской области будут сотрудничать

Челябинскую область представляли министр социальных отношений Наталья Лугачева, директор Единого центра поддержки и реабилитации участников СВО Алексей Банников, председатель регионального отделения Ассамблеи народов России Ханахмед Гюлов и председатель правления Башкирского народного центра Венера Акмухаметова.

Руководитель филиала госфонда «Защитники Отечества» по РБ, председатель регионального отделения Ассамблеи народов России, депутат Госсобрания — Курултая Гульнур Кульсарина рассказала о взаимодействии фонда с общественными организациями и реализации совместных проектов по социализации и реабилитации ветеранов СВО и членов их семей. Среди них — всероссийский конкурс «Женщина — мать нации», проект «Отец защитника Отечества», межрегиональный фестиваль «Сила земли», патриотический фестиваль для участников СВО и членов их семей.

В 2024 году медалью «Отец защитника Отечества» был награжден Таурат Зайнуллин — отец Героя России Альберта Зайнуллина из Челябинской области. Представительницы соседнего региона ежегодно становятся победителями конкурса «Женщина — мать нации». Финалистками межрегионального патриотического фестиваля стали жительницы Челябинской области Альфира Асылгареева с дочерью и Фануза Зарипова.

Ключевым событием визита стало подписание соглашения о сотрудничестве между региональными отделениями Ассамблеи народов России Башкортостана и Челябинской области.

«У нас с соседями много общего: история, культура, традиции. Будем вместе укреплять межнациональное и межконфессиональное единство, развивать культурные связи и, конечно, поддерживать наших защитников Отечества», — подчеркнула Гульнур Кульсарина.