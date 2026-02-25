В Уфе пройдут всероссийские соревнования спасателей

В соревнованиях примут участие более 300 сильнейших спортсменов из 17 субъектов страны, сообщили в пресс-службе МЧС региона. Спортивные баталии развернутся сразу в двух локациях: мужчины и женщины будут состязаться на спортивном манеже Главного управления МЧС России по РБ (ул. Комарова, 9/2), юноши и девушки — на манеже Управления пожарной охраны Уфы (ул. Светлая, 39).

Начало соревнований — 3 марта в 10.00. В первый день участники будут соревноваться в дисциплине «Штурмовая лестница», во второй — в дисциплине «Двоеборье». В этот же день, 4 марта, для юношей и девушек состоится завершающий этап — преодоление полосы препятствий. Мужчины и женщины выступят в дисциплине «Полоса препятствий» 5 марта, после чего состоится торжественное завершение соревнований, награждение победителей и призеров.

Вход свободный для всех желающих.

Иллюстрация предоставлена пресс-службой МЧС РБ.