0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
25 Февраля , 22:15

В Уфе пройдут всероссийские соревнования спасателей

Со 2 по 6 марта столица Башкирии будет принимать соревнования по пожарно-спасательному спорту на Кубок МЧС России и Всероссийские соревнования МЧС по пожарно-спасательному спорту «Кубок ЦС ВДПО».

В Уфе пройдут всероссийские соревнования спасателей
В Уфе пройдут всероссийские соревнования спасателей

В соревнованиях примут участие более 300 сильнейших спортсменов из 17 субъектов страны, сообщили в пресс-службе МЧС региона. Спортивные баталии развернутся сразу в двух локациях: мужчины и женщины будут состязаться на спортивном манеже Главного управления МЧС России по РБ (ул. Комарова, 9/2), юноши и девушки — на манеже Управления пожарной охраны Уфы (ул. Светлая, 39).

Начало соревнований — 3 марта в 10.00. В первый день участники будут соревноваться в дисциплине «Штурмовая лестница», во второй — в дисциплине «Двоеборье». В этот же день, 4 марта, для юношей и девушек состоится завершающий этап — преодоление полосы препятствий. Мужчины и женщины выступят в дисциплине «Полоса препятствий» 5 марта, после чего состоится торжественное завершение соревнований, награждение победителей и призеров.

Вход свободный для всех желающих.

Иллюстрация предоставлена пресс-службой МЧС РБ.

Автор: Татьяна КРУГЛОВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru