В Уфе открыли памятник архитектору Маргарите Куприяновой

«Сегодня в Уфе открыли долгожданный памятник удивительной женщине, талантливому архитектору Маргарите Николаевне Куприяновой. Человеку, чья любовь к своему делу и городу оставила неизгладимый след в его облике. В непростое послевоенное время, в 30 лет став главным архитектором Черниковска, Маргарита Николаевна не просто строила здания. Она формировала душу целого района, создавая гармоничные пространства. Дома на Первомайской, восьмиэтажки, уютные дворики, продуманная застройка, парк Победы — все это ее наследие», — отметил в соцсетях мэр города.

Ратмир Мавлиев выразил благодарность всем, кто своим трудом, талантом и любовью к Уфе делал и делает город лучше.