0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
25 Февраля , 16:28

В Уфе открыли памятник архитектору Маргарите Куприяновой

В торжественном открытии памятника принял участие глава администрации столицы Ратмир Мавлиев.

Ратмир Мавлиев ТГ.
Фото: Ратмир Мавлиев ТГ.

«Сегодня в Уфе открыли долгожданный памятник удивительной женщине, талантливому архитектору Маргарите Николаевне Куприяновой. Человеку, чья любовь к своему делу и городу оставила неизгладимый след в его облике. В непростое послевоенное время, в 30 лет став главным архитектором Черниковска, Маргарита Николаевна не просто строила здания. Она формировала душу целого района, создавая гармоничные пространства. Дома на Первомайской, восьмиэтажки, уютные дворики, продуманная застройка, парк Победы — все это ее наследие», — отметил в соцсетях мэр города.

Ратмир Мавлиев выразил благодарность всем, кто своим трудом, талантом и любовью к Уфе делал и делает город лучше.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru